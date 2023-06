Sinnvoller Beschluss oder wirkungsloser PR-Stunt? Vier Jahre Klimanotstand in Saarbrücken: Was hat der Beschluss gebracht?

Im September 2019 fand die bisher letzte Klimademo in Saarbrücken statt. Rund 10 000 Teilnehmer zogen durch die Innenstadt und legten sich zum „Die-In“ auf die Straße. Nur wenige Monate zuvor – am 18. Juni – hatte die Stadt den Klimanotstand ausgerufen. Was hat diese Maßnahme gebracht?

Foto: dpa/Oliver Dietze