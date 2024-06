Klima-Kolumne Grad-Wanderung Gewaltige Schäden durch Hochwasser – wieso nicht die Verursacher zur Kasse bitten?

Nach dem Pfingst-Hochwasser war im Saarland noch nicht ansatzweise Normalität eingekehrt, da brach auch schon die nächste Flutkatastrophe über die Bundesrepublik herein. In Bayern und Baden-Württemberg ist die Lage derzeit immer noch angespannt, am Wochenende werden gar neue Regenfälle erwartet. Sechs Menschen haben nach bisherigem Stand in den Fluten ihr Leben verloren, weitere werden noch vermisst. Tausende andere konnten zwar rechtzeitig vor den zerstörerischen Wassermassen fliehen, verloren aber ihr Hab und Gut. Ohne finanzielle Unterstützung stünden sie vor dem Ruin.