Ärger um Rodungen im Graureiher-Wald : Sicherheit geht vor – wir brauchen endlich Mindestabstand für Bäume!

Meinung Die Rodungsarbeiten im Graureiher-Wäldchen bei Güdingen waren diese Woche ein Aufreger-Thema. Die Diskussion könnte man sich sparen, sagt unsere Autorin: Wir müssen der Natur endlich zeigen, wer hier der Boss ist.

Bei dem schönen Wetter hatten überall fleißige Bürger dem grünen Wildwuchs den Kampf angesagt. Da wurde mit Eifer gesägt, gestutzt und rausgerissen – eine pure Freude, das mitanzusehen! Leider hängen manche Mitmenschen ein wenig zu sehr an diesem ganzen Gestrüpp. Vor einigen Monaten gab es nach Bauarbeiten an der Landstraße zwischen Elm und Schwarzenholz richtig Stress: Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) hatte dort das Wurzelwerk von 27 Winterlinden beschädigt. Hoppla! Ob die Bäume diese etwas ungeschickte Behandlung überleben, ist noch nicht klar, wobei der LfS ohnehin sagt, dass sie zu dicht an der Fahrbahn stehen. Ein paar Naturschützer fanden das zwar doof, aber die meckern ja eh immer.

Diese Woche auch in Güdingen: Der Nabu beschwerte sich, dass die Autobahn GmbH bei Rodungsarbeiten Graureiher-Nester zerstört hätte. Dabei waren das reine Vorsichtsmaßnahmen! Gut, der Laie mag einwenden, dass so etwas wie „Verkehrssicherung“ mitten in einem unzugänglichen Waldstück irgendwie unnötig ist. Aber die Autobahn GmbH wird schon wissen, was sie tut! Wobei. . . eigentlich gehen die nicht weit genug. Um das Risiko störender Äste auf Straßen komplett auszuschließen, fordere ich daher: Mindestabstand für Bäume! 15 bis 20 Meter sollten es wenigstens sein, bei höheren Gewächsen entsprechend mehr. Im Fall des Graureiher-Wäldchens wäre dann zwar nicht mehr viel übrig. Doch umso besser: Machen wir das Ding einfach platt und Parkplätze draus – davon kann man nie genug haben! Die Reiher kommen sicher anderswo unter, es gibt schließlich noch ganze neun weitere Kolonien im Saarland. Von wegen „selten“! Soll der Nabu halt nörgeln. Wer braucht schon diese lästige Natur?