Nicht so klimafreundlich wie gedacht Kehrtwende bei Regeln für Heizen mit Holz

Das liegt auch an den Regeln der europäischen Klimaberichterstattung. Gemäß der Logik dieser internationalen Regeln fallen die Emissionen bereits an, wenn das Holz geerntet wird. „Sie werden daher dem Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) zugeschrieben“, erklärt das Umweltministerium. Dem Gebäudesektor werden sie hingegen nicht zugerechnet, auch wenn das Holz im heimischen Kamin landet. Denn eine doppelte Anrechnung der CO₂-Emissionen sei nicht zulässig. „Betrachtet man den Sektor, in dem das Holz letztlich verfeuert wird, in Isolation, erscheint die Nutzung klimaneutral. Betrachtet man eine Gesamtbilanz über alle Sektoren, ist das nicht der Fall.“ Gemäß der EU-Richtlinie entstehen beim Verfeuern von Holz in Kaminen lediglich 25 Gramm CO₂/Kilowattstunde, in Kesseln oder Pellets sogar nur 18 Gramm. Berechnet werden dabei allerdings nur die Emissionen, die bei Ernte, Transport und Aufbereitung des Holzes zu Buche schlagen, sowie die bei der Verbrennung entstehenden weiteren Treibhausgase wie Methan und Lachgas.