Saarbrücker Institut stellt Studie vor Was Menschen daran hindert, nachhaltig zu leben

Schon mit dem Wort können viele nichts anfangen. „Suffizienz“ – was ist das denn nun wieder? Andrea Amri-Henkel hört die Frage nicht zum ersten Mal. Häufig wird der Begriff mit „Verzicht“ übersetzt. Das hat aber einen ungewollt negativen Beigeschmack, erklärt die Forscherin am Saarbrücker Institut für Zukunftsenergie- und Stoffstromsysteme (Izes) und ist auch viel zu simpel. Die natürlichen Ressourcen zu schonen, sparsam mit Energie umzugehen, unabhängig von Statussymbolen und Konsumgütern zu sein und trotzdem gut, wenn auch vielleicht anders als bisher zu leben: All das lässt sich unter „Suffizienz“ zusammenfassen.