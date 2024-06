Übertragen durch Zecken Gesundheitsministerium empfiehlt FSME-Impfungen

Die FSME-Impfung wird allen Personen empfohlen, die in FSME-Risikogebieten durch Aufenthalt im Freien in Kontakt mit Zecken kommen können sowie Personen, die in der Forst- oder Landwirtschaft oder im Labor arbeiten und so durch FSME beruflich gefährdet sind. Die Impfung wird für diesen Personenkreis von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Die Hauptübertragungszeit liegt zwischen April und November.