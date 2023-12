„Die Industrie will immer nur Umsatz“ Saar-Biobauer wehrt sich gegen EU-Pläne: „Als kleiner Betrieb kann ich das nicht stemmen“

Nächste Woche wollen die Agrarminister der EU über Lockerungen beim Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft entscheiden. Dagegen regt sich auch im Saarland Widerstand: Der Landesverband von Bündnis90/Die Grünen fordert die EU-Kommission in einer aktuellen Mitteilung auf, die geplanten Änderungen in der Kennzeichnungspflicht zu stoppen. Stefan Zenner, Biobauer aus Rehlingen-Siersburg und Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Landwirtschaft (LAG) der Grünen sieht damit ökologische Betriebe in ihrer Existenz bedroht. Die SZ hat mit ihm gesprochen.