Vandalismus und Müll Die Verschenkhütte an der Jugendkirche Eli.ja in Saarbrücken ist bald Geschichte

Saarbrücken · Das Nachhaltigkeitsprojekt an der Jugendkirche Eli.ja in Saarbrücken startete hoffnungsvoll und erfolgreich. Aber nach rund zweieinhalb Jahren ist Schluss: Dreck und Vandalismus zwangen die Verantwortlichen in die Knie. Aufgeben wollen sie deshalb aber nicht.

21.03.2024 , 20:18 Uhr

In den zweieinhalb Jahren ihres Bestehens ist die Verschenkhütte an der Jugendkirche Eli.ja zu einer Begegnungsstätte für Jung und Alt geworden, Doch damit ist nun Schluss – zur großen Enttäuschung aller Beteiligten. Von links: „Kundin“ Monika Graf, Gemeindereferentin Rebecca Benahmed, Ekkehart Schmidt (Transition Saarbrücken). Foto: Aline Pabst