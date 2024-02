Beratungen sehr gefragt Solar-Infopoint in Saarbrücken zieht positive Bilanz

Zweieinhalb Monate lang war der Pop-Up-Infopoint der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) Saarland am St. Johanner Markt geöffnet. Nun schließt er seine Pforten – was jedoch nicht am mangelnden Interesse liegt. Das leerstehende Ladenlokal soll demnächst renoviert werden. August-Wilhelm Scheer, der Eigentümer des Hauses, hatte es der DGS in der Übergangszeit kostenlos zur Verfügung gestellt.