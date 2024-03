Projekt an der Jugendkirche Eli.ja Unverhoffte Wendung bei „Abrissparty“ – die Verschenkhütte bekommt ein zweites Leben

Die Idee selbst sei damit aber nicht gestorben, betont Schmidt: Der Verein sei weiterhin auf der Suche nach einem neuen Standort. „Dieser sollte grob in der Umgebung liegen, nicht in der Innenstadt“, sagt Schmidt. Eine Idee sei auf der Abrissparty bereits geäußert worden, allerdings handle es sich hierbei um öffentlichen Grund und Boden. „Da müssen wir erst mit der Stadt klären, ob das geht“, so Schmidt. Für den Verein hätte das Vorteile: In der Vergangenheit sei an der Verschenkhütte mehrmals Sperrmüll abgeladen worden, den der ZKE nicht abholen durfte, weil das Gelände der Kirche gehört.