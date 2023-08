Aktionstag am 9. September Beim “Saar Clean-Up Day“ werden Flüsse und Bäche von Müll befreit

Hinter der Aktion steht „Rhine Clean-Up“, eine gemeinnützige Umweltschutzorganisation mit Sitz in Düsseldorf. „Das ist eine niederschwellige Aktion, bei der jeder mitmachen kann“, sagt Arno Meyer. Er ist einer der Gründer des saarländischen Ablegers und fungiert in diesem Zusammenhang als „Flusspate“. Aber auch unabhängig von dem jährlichen Aktionstag behält er die Müllsituation an und in den saarländischen Fließgewässern im Auge.