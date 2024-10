Unterstützung bei Waldbrand, Hochwasser und Co. Drohnenstaffel in Quierschied gegründet – fliegende Helfer für den Katastrophenfall

„Viele Menschen sind irrtümlich der Meinung, dass die Kosten für unsere Ausrüstung und das Material von Bundesebene oder vom Land übernommen werden. Aber diese Kosten müssen wir – anders als beispielsweise Feuerwehr oder THW – als Ortsgruppe komplett selbst erwirtschaften. Dafür haben wir bereits verschiedene mögliche Sponsoren angeschrieben und in sozialen Medien nach Spenden aufgerufen. Aber auch unsere Aktionen wie der Suppenverkauf Ende Oktober oder am Quierschieder Weihnachtsmarkt am 7. Dezember bringen Geld ein. Für den 15. November ist auch wieder eine Blutspendeaktion in Vorbereitung. Wir haben außerdem ein Crowdfunding (Online-Spendensammelaktion) gestartet und hoffen, so auf ausreichende Spendeneinnahmen zu kommen, damit wir bald mit einer richtigen Einsatzdrohne arbeiten können. Etwa 6.000 Euro sind bereits eingegangen. Jeder Euro zählt und bringt uns einen Schritt näher zu unserem Ziel. Gemeinsam können wir Leben retten und in Notsituationen noch besser reagieren“ so Günter Schwan abschließend.