Heizen mit Holz : Ein Markt, der langfristig nicht bedient werden kann

Saarbrücken Viele Menschen heizen aktuell mit Holz. Wissenschaftler sehen diesen Trend gefährlich fürs Klima – und haben jetzt ein Grundsatzpapier veröffentlicht.

„Knapp, teuer und unerwartet klimaschädlich“ – das ist das Fazit eines Grundlagenpapiers von Scientists for Future (S4F) zum Thema „Heizen mit Holz“. Das große Fazit der Wissenschaftler: Die Vorstellung, Heizen mit Holz sei besonders nachhaltig, ist nicht nur aus Klima-Gesichtspunkten falsch. Damit werde außerdem ein Markt geschaffen, der langfristig nicht mehr bedient werden könne, betonen die Wissenschaftler – und das schadet letztendlich auch den Verbrauchern, die sich jetzt – aus vermeintlich guten Gründen – für eine Holz- oder Pelletheizung entscheiden. Die wichtigsten Punkte des Grundlagenpapiers:

Wer einen Kamin besitzt, heizt mehr

Holz dient häufig als zusätzliche Wärmequelle. Häuser oder Wohnungen mit Kaminen sind nicht nur im Schnitt größer – es wird dort auch etwa 20 Prozent mehr Heizenergie pro Quadratmeter Wohnfläche verbraucht. „Das weist nicht auf einen sparsamen und nachhaltigen Einsatz wertvoller Energie hin“, schreiben S4F. Besonders bitter: Bei einer Studie unter Verbrauchern, die Kamine als Zusatzheizung nutzen, gaben 78 Prozent an, damit etwas Gutes für die Umwelt und das Klima tun zu wollen.

Holz ist bereits jetzt knapp

1990 lag der Anteil von „holzartigen Festbrennstoffen“ an der Wärmeenergieversorgung in deutschen Haushalten bei rund 25 000 Gigawattstunden im Jahr. Dieser Wert stieg bis 2010 stark, seitdem schwankt die Zahl allerdings zwischen rund 70 000 und 80 000 Gigawattstunden. Dies weise darauf hin, dass das zur Verfügung stehende Potenzial bereits so gut wie ausgeschöpft sei.