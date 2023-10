Kolumne Grad-Wanderung Naturschutz dient Klimawandelleugnern als Feigenblatt

Je deutlicher wird, dass wir unser Leben so wie bisher nicht weiterführen können, desto stärker wächst in manchen Teilen der Bevölkerung der Widerstand gegen notwendige Änderungen. Zu den lächerlichsten Auswüchsen dieser hehren Verteidigungsfront des fossilen Status Quo gehört ihre neuentdeckte Liebe für den Naturschutz. Interessanterweise fallen mit dieser Haltung ausgerechnet auch solche Menschen auf, die bis dato nur zu gerne bereit waren, dem vermeintlichen Fortschritt praktisch alles zu opfern. Solange sie nicht selbst unmittelbar betroffen waren, konnte keine Autobahn breit genug, kein Industriegebiet zu überdimensioniert sein. Im Gegenzug meckerten sie über Umweltauflagen, notwendige Verbote und Vorschriften, weil unsere Industrie dadurch ja angeblich so gegängelt wird.