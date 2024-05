Nach Flutkatastrophe im Saarland Fridays for Future protestieren auf überfluteter Stadtautobahn

Saarbrücken sei bei der Flut noch vergleichsweise glimpflich davon gekommen. „Wir sind natürlich in Gedanken bei allen, die ihr Hab und Gut verloren haben“, erklärte die Aktivistin. Fridays for Future habe am Sonntag selbst Sandsäcke geschleppt und den überfluteten Keller im „Haus der Umwelt“ ausgeräumt. In dem Gebäude in der Ev.-Kirch-Straße (nur wenige Meter vom Sankt-Johanner-Markt entfernt) haben neben dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) noch zahlreiche weitere Umweltverbände ihren Sitz. Auch FFF nutzt die Räumlichkeiten regelmäßig.