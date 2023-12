Kolumne Grad-Wanderung Wer sich Sorgen um das Klima macht, muss mehr darüber sprechen

Die Masse sieht die Krise nicht, interessiert sich nicht für die Umwelt, will keinen Klimaschutz, basta! Ich dagegen, so meine bittere Beobachtung, stehe mit meiner Sorge um die Zukunft unseres Planeten ziemlich einsam da. Kein Wunder also, dass sich alles in mir verkrampft, wenn jemand das Thema mir gegenüber anschneidet. „Ach ja, der Klimawandel…“ Die folgende Pause gibt mir gerade genug Zeit, mich auf eine böse Diskussion einzustellen, die unvermeidlich folgen muss. Oder? „Also, mir macht der Klimawandel richtig Angst“, bekomme ich stattdessen zu hören. Und das ist keine Ausnahme, nein: Unzählige Male ist mir das in den letzten Jahren schon passiert. Im Kollegenkreis, bei neuen und alten Bekannten, in der eigenen Familie. Denn es gibt sie überall: Die Menschen, die sich große Sorgen machen. Und dabei handelt es sich nicht etwa um ein paar überängstliche „Klimahysteriker“, sondern eine absolute Mehrheit der Bürger, wie das Saarbrücker Institut für Zukunftsenergie- und Stoffstromsysteme (Izes) in einer aktuellen Studie bestätigte.