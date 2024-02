Saarbrücken Empörung über mögliches Aus für das Lieferkettengesetz

In der Mitteilung heißt es: „Das Saarland plant erstes ‚Faires Bundesland’ in Deutschland zu werden. Daraus ergibt sich aus unserer Sicht die Verpflichtung, sich für die Achtung von Menschenrechten und der Umwelt sowie für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung in der Globalen Lieferkette einzusetzen,“ sagt Helmut Paulus vom Verein Kreuz des Südens. Die Kehrtwende der FDP sei ein Schlag ins Gesicht für all jene Menschen, die in den Lieferketten europäischer Unternehmen unter Zwangsarbeit und Hungerlöhnen leiden. Von Seiten des Bündnis Saarland-Verantwortung-Lieferketten sagt Tamara Enhuber: „Wir sind empört über den Umgang der FDP mit einem demokratisch entstandenen Kompromiss“.