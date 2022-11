Seit neun Jahren lebt sie ohne Plastik : Bestseller-Autorin zum Leben ohne Plastik: „Gar nicht lange überlegen – einfach anfangen!“

Interview Die Buchautorin spricht über plastikfreies Leben in einer Welt der Krisen – und gibt Tipps, wie der Umstieg gelingen kann.

Nadine Schubert Allergische Reaktionen habe ich auf keinen Fall erlebt. Die meisten haben gesagt: „Wie soll das gehen? Es ist doch eh alles in Plastik verpackt.“ Keiner hat am Anfang daran geglaubt. Gleichzeitig sagten viele: „Naja, wenn die das machen will, wird es schon passen.“ Es hat mich nie jemand belächelt oder dumme Bemerkungen gemacht.