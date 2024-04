Wenn die Natur aus dem Takt gerät Diese dramatischen Auswirkungen hat der Klimawandel auf das Saarland

Das erste Aprilwochenende lockte die Menschen mit sommerlichen Temperaturen nach draußen. Während die Saarländer ihre winterblassen Gesichter der Sonne entgegen reckten und an der Saar, in Parks oder ihrem eigenen Garten die Schwenksaison eröffneten, ging in der Natur weitgehend unbemerkt Seltsames vor sich: Die ersten Apfelbäume begannen zu blühen – und das deutlich zu früh.