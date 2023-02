Zu wenig konkrete Vorschläge : „Enttäuschend“: Saarländisches Klimaschutzgesetz in der Kritik

Das Klimaschutzgesetz aus dem Ministerium von Petra Berg (SPD) stößt bisher auf wenig Gegenliebe. Bis das Gesetz im Landtag zur Abstimmung steht, sind aber noch einige Wochen Zeit. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Richtung sei zwar gut, aber konkrete Vorschläge fehlen: So lautet das Urteil verschiedener Umweltschutzgruppen von über den Entwurf eines Klimaschutzgesetzes, der im März in den Landtag eingebracht werden soll. Auch Arbeitskammer und IHK schlagen kritische Töne an.

Rund einen Monat ist es her, seit Umwelt- und Klimaministerin Petra Berg (SPD) den Entwurf des saarländischen Klimaschutzgesetzes vorstellte (wir berichteten). Im Zuge der externen Anhörung hatte das Ministerium anschließend die so genannten Träger öffentlicher Belange, also Behörden und Verbände, die durch das Gesetz in ihren Aufgaben berührt werden, um eine Stellungnahme gebeten. Die Frist dafür verstrich vor wenigen Tagen – und das Urteil fällt weitgehend negativ aus.

Die deutlichste Kritik kommt dabei von Fridays for Future (FFF) Saarland. „Wir sagen: Danke für nichts!“, erklären die Klimaschutz-Aktivisten in einer Mitteilung. Der „enttäuschende“ Entwurf enthalte „nirgends die notwendigen Maßnahmen, um das Pariser Klimaschutzabkommen im Saarland einzuhalten“, teilt eine Sprecherin von Students for Future mit. Zur Landtagswahl 2022 habe die SPD den 25 Saarland-Forderungen von FFF zu 92 Prozent zugestimmt. „Scheinbar leere Wahlversprechen – denn davon ist im Gesetzentwurf kaum etwas zu sehen.“

Das Maßnahmen- und Strategiepapier beschreibe eher den Status Quo, anstatt Maßnahmen oder Ziele zu nennen. „Die Landesregierung hat offensichtlich keinen Plan, wie sie konkret Klimaneutralität erreichen will“, kritisiert Rune Becker von Parents for Future. „Ein Klimaschutzgesetz, welches mit Ausreden anfängt, das Bundesziele untergräbt und in dem nur unnötig um den heißen Brei herum geschrieben wird…Was ist das? Ein schlechter Scherz oder ein Angriff auf unser aller Zukunft?“, fragt ein Sprecher von FFF. Die Klima-Aktivisten planen, „jetzt erst recht“ am Freitag, 3. März, zum nächsten globalen Klimastreik in Saarbrücken zu demonstrieren.

Die Gruppe Scientists for Future (S4F) schlägt etwas leisere Töne an. Die Wissenschaftler begrüßten den Entwurf als „zaghaften Schritt in die richtige Richtung“. Jedoch sei das Gesetz aus wissenschaftlicher Sicht weder konkret noch verbindlich genug, um die Paris-Ziele zu erreichen. Angesichts der überdurchschnittlich hohen Treibhausgas-Emissionen des Saarlandes bleibe die angestrebte Reduktion um 55 Prozent gegenüber 1990 bis zum Jahr 2030 hinter der Vorgabe des Bundes zurück: Dieser habe sich bis dahin 65 Prozent Reduktion auferlegt, erklärt Prof. Gerhard Wenz. Insgesamt mangele es dem Entwurf an Verbindlichkeit, auch gegenüber den Kommunen und Landkreise. „Dadurch vermeidet die Landesregierung, die Kommunen und Landkreise mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten. Dass die saarländischen Gemeinden erst bis zum Jahr 2030 Klimaschutzkonzepte vorlegen sollen, ist deutlich zu spät“, so Dr. Andrea Amri-Henkel.

Der BUND Saar sieht im Gesetzesentwurf „im Großen und Ganzen eine gute Grundlage“. Doch auch der Verband sieht Probleme beim zeitlichen Rahmen: Das Ziel „Klimaneutralität bis 2045“ sei nicht vereinbar mit der 1,5-Grad-Grenze. „Das Saarland muss sich daher in allen Sektoren ambitionierte Klimaschutzziele setzen“, erklärt BUND-Landesvorsitzender Christoph Hassel. Der BUND habe deshalb mehr Tempo gefordert. „Bis 2030 sollte auch die Landesverwaltung schon klimaneutral sein.“ Besonders wichtig sei für den Umweltschutzverband die Novellierung der Landesbauordnung: „Dort sollen und müssen die Weichen gestellt werden für ein nachhaltiges und klimaschutzgerechtes Bauen.“ Dazu gehöre eine „möglichst umfassende Solarpflicht“. Wichtig sei zudem ein Paragraf, der den „natürlichen Kohlenstoffsenken“ (beispielsweise Wälder und Moore) Rechnung trägt.

Kritische Töne kommen allerdings nicht nur von Seiten der Natur- und Klimaschützer. Eine „aktive nachhaltige Klimapolitik“ ist aus Sicht der Arbeitskammer des Saarlandes (AKS) dringend notwendig, daher begrüßt die AKS die Vorlage grundsätzlich. „Allerdings stellt der vorliegende Entwurf nur einen sehr groben Rahmen für die Klimaschutzbestrebungen der Landesregierung dar und bleibt in vielen Teilen unkonkret und unverbindlich“, betont Hauptgeschäftsführer Thomas Otto. „Es braucht aber konkrete geeignete Instrumente, wie etwa eine Klimaschutz- und Energieagentur, um Kommunen, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in ihren Klimaschutzbestrebungen zu unterstützen. Und: Der Zeitraum ist knapp, um die Klimaschutzziele zu erreichen.“ Daher erwartet der AKS-Chef, dass „zumindest eine vernünftige Klimabilanz schnell vorgelegt und der Prozess zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes zügig eingeleitet wird“, ein Konzept, das klare Maßnahmenpakete enthält.

Die IHK würdigt den „im Gesetzesentwurf erkennbaren Willen, eine Vorreiterrolle der öffentlichen Hand zu etablieren“. Insgesamt sei die Vorlage allerdings „redundant und kontraproduktiv“. Laut IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thomé bestünden im Bereich Klimaschutz „bereits sehr weitreichende und detaillierte Vorgaben durch EU- und nationales Recht. Damit ist faktisch keine klimapolitische Regelungslücke vorhanden, die durch ein landesspezifisches Klimaschutzgesetz zu füllen wäre. Zusätzliche saarländische Regelungen führen im Zweifel zu mehr Bürokratie, Widersprüchen und Konflikten.“ Die IHK plädiert stattdessen für landeseigene Förderprogramme für klimaschonende Effizienztechnologien, „besonders für den Mittelstand“.