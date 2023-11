Kolumne Grad-Wanderung Wirtschaftsminister Barke und die Saar-SPD verkaufen ihre eigene Politik schlecht

Es war so ziemlich das erste, was ich lernte, als ich während meines Studiums als Aushilfe in einer Bäckerei jobbte. „Unsere Produkte“, belehrte mich die Fachverkäuferin mit erhobenen Zeigefinger, „sind niemals billig, sondern günstig!“ Das leuchtete mir sofort ein: Kein Kunde will „billige“ Weck und Kaffeestückchen. „Günstige“ dagegen? Das klingt nach Schnäppchen, einmaliger Gelegenheit, da schlägt man natürlich sofort zu!