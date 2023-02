Brüssel : EU-Parlament fordert Fahrradstrategie

Brüssel Die EU-Abgeordneten stimmen an diesem Donnerstag über eine Resolution ab, mit der sie von der Kommission die Entwicklung einer europäischen Fahrradstrategie fordern. Das Potenzial des Radfahrens und der dazugehörigen Industrie soll stärker in den Fokus gerückt werden.

Europa – der künftige Fahrrad-Kontinent? An diesem Donnerstag will das EU-Parlament über eine entsprechende Resolution abstimmen. Das Ziel: den Fahrradsektor als Teil der Mobilitätswende in den Mittelpunkt zu stellen und die Zahl der mit dem Velo zurückgelegten Kilometer in Europa bis 2030 auf 312 Milliarden Kilometer pro Jahr zu verdoppeln.

Die Vorteile liegen für die EU-Parlamentarier auf der Hand: gesündere Menschen, weniger Staus und Lärmbelästigung, bessere Luftqualität, Schutz der Artenvielfalt. Außerdem sei die Fahrradindustrie „ein innovationstreibender Wirtschaftssektor“, sagt Deparnay-Grunenberg. Gleichzeitig verweisen die Abgeordneten auf die aktuellen Hindernisse. So herrsche ein Mangel an gesicherten Abstellplätzen und Radwegen, aber auch unzureichende Maßnahmen zur Verhinderung von Diebstählen. Es brauche, wie es in der Resolution heißt, mehr Synergien mit anderen Verkehrsträgern wie der Bahn, etwa mehr Abstellplätze in Zügen oder sicherere Parkmöglichkeiten an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs. Zu den Forderungen gehört neben der Ausrufung eines „Europäischen Jahr des Fahrrads 2024“ zudem, die Mehrwertsteuersätze für den Kauf, den Verleih und die Reparatur von Fahrrädern und E-Bikes zu senken.

Die Unterschiede zwischen den 27 Mitgliedstaaten und vor allem den einzelnen Städten sind dabei groß. Einer 2020 veröffentlichten Eurobarometer-Studie zufolge schwingen sich die Niederländer am häufigsten auf den Sattel, gefolgt von den Schweden. So bezeichneten 41 Prozent der befragten Holländer das Rad oder den Scooter als ihr Hauptverkehrsmittel. Das dürfte auch an den Bedingungen liegen. So investiert laut einer Auswertung der Umweltorganisation Greenpeace Utrecht etwa 132 Euro pro Einwohner und Jahr in eine sichere Radinfrastruktur, in Oslo sind es 70 Euro, in Kopenhagen 35,60 Euro und in Amsterdam elf Euro. Zum Vergleich: In München werden der Studie zufolge jährlich 2,30 Euro pro Bewohner ausgegeben, in Köln 2,80 Euro, in Hamburg 2,90 Euro und in Stuttgart fünf Euro. Als einer der vorbildlichen Orte in Deutschland gilt Münster, wo im Jahr 2020 rund 33 Euro pro Kopf für den Radverkehr aufgebracht wurden.