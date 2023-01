Kolumne Grad-Wanderung : Saarländisches Klimaschutzgesetz: Die Sache mit dem CO2-Budget

Meinung Ein Klimaschutzgesetz für das Saarland - endlich! Aber reicht das, was bisher angekündigt wurde?

Jeanne Dillschneider, Sprecherin der Grünen Jugend Saar, fehlt damit eine „echte Diskussionsgrundlage“. „Vage Ziele“ kritisiert der Bundesverband Windenergie Regionalverband Saar, im Bereich Verkehr vermisst die Plattform Mobilität SaarLorLux „detaillierte Angaben“. Es ist aber vor allem die Kritik des BUND Saar, die zu denken geben sollte: Das Ziel, das Saarland bis 2045 klimaneutral zu machen, reiche nicht aus, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Wie kommt der BUND darauf? Nun, durch Physik: Die Wissenschaft hat inzwischen recht gut verstanden, wie die Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre mit dem globalen Temperaturanstieg zusammenhängt. Dadurch errechnete der Weltklimarat, wie viele Gigatonnen CO 2 noch in die Atmosphäre gelangen dürfen, um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und dieses sogenannte CO 2 -Budget von derzeit knapp 273 Gigatonnen schmilzt unaufhörlich dahin: Laut Berechnungen des Mercator-Instituts wird es – bei angenommenen 42,2 Gigatonnen pro Jahr – in weniger als sechseinhalb Jahren aufgebraucht sein.