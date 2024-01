Kolumne Grad-Wanderung Wieso ich 2023 begann, mich für Deutschland zu schämen

Den Satz „Ich bin stolz auf Deutschland!“ fand ich schon immer komisch. Man darf ja gerne auf seine eigene Leistung stolz sein: eine Eins in Mathe, ein spielentscheidendes Tor, einen selbstgebackenen Kuchen. Auch Freude über die Erfolge anderer Menschen, die einem am Herzen liegen, kann meinetwegen als „Stolz“ bezeichnet werden. Aber stolz auf ein Land sein, in das man zufällig geboren wurde? Das finde ich einfach nicht nachvollziehbar.