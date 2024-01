Kolumne Grad-Wanderung Wieso ich 2023 begann, mich für Deutschland zu schämen

Kollektive Amnesie oder Absicht? So oder so: 2023 ist das Jahr, in dem wir endgültig das postfaktische Zeitalter erreicht haben – in dem die Wahrheit nichts mehr zählt, sondern nur noch stumpfer Populismus regiert. Bei allen Meinungsverschiedenheiten die politische Ausrichtung betreffend: Ich hätte deutlich mehr von unseren Volksvertretern erwartet. Und ich schäme mich fremd für das, was sie unserem Land und dieser Welt antun.