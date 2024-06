Diese Worte sind erschreckend aktuell Wie Klaus Töpfer vor 22 Jahren die Krisen unserer Zeit voraussagte

Besonders die Ärmsten, die am wenigsten das Klima in diesem Treibhaus aufheizen, leiden aber bereits jetzt am meisten unter diesen Wetterkatastrophen. Also darunter, dass wir in den hoch entwickelten Ländern unsere Hausaufgaben nicht machen und endlich entschieden gegen diese hausgemachte Katastrophe vorgehen, auch dann, wenn es schmerzlich wird. Umweltpolitik verursacht keine Kosten, es kommt nur darauf an, wer die mit der Verbrennung fossiler Energien in unseren Autos, Zentralheizungen, Kraftwerken und Industriebetrieben verbundenen Umweltkosten bezahlt. Das ist die, manchmal vielleicht bittere, Wahrheit. Je später wir engagiert handeln, umso höher wird die Zeche, die wir selbst über Wetterkatastrophen, veränderte Bedingungen für die Landwirtschaft, Rückwirkungen auf Tiere und Pflanzen und noch mehr zu zahlen haben. Und vor allem: Was andere, kommende Generationen und Menschen in den Entwicklungsländern, ohne eigenes Verschulden zu zahlen haben werden.