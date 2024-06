Beängstigende Worte aus der Vergangenheit Klaus Töpfer hatte in (fast) allem Recht

Bei seiner Geburt im Jahr 1938 war das Wissen um den Klimawandel eigentlich schon alt. Vor genau 200 Jahren entdeckte der französische Physiker Joseph Fourier den atmosphärischen Treibhausgaseffekt, 1856 die amerikanische Forscherin Eunice Foote den Zusammenhang zwischen CO 2 -Konzentration in der Atmosphäre und der globalen Temperatur. Wieder 40 Jahre später sagte der Schwede Svante Arrhenius den menschengemachten Klimawandel voraus, hielt das damals aber noch für eine positive Entwicklung. Warnungen vor irreversiblen Folgen unbekannten Ausmaßes kamen spätestens ab 1971 unter anderem von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft – etwa zur selben Zeit, als Fossilkonzerne wie Exxon, Shell oder BP eine in der Geschichte der Menschheit beispiellose Desinformationskampagne starteten, um Zweifel an der Klimawissenschaft zu streuen.