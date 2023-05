Interview Martin Theis „Wir müssen uns ängstigen, aber produktiv“

Die Klimakrise ist nicht nur in unserem Alltag, sondern als Thema auch in den Buchhandlungen angekommen. Aus den vielen Neuerscheinungen der jüngeren Zeit sticht Martin Theis‘ „Endzeitreise – als mein Sohn mich fragte, wann die Welt untergeht“ hervor: Der Journalist sammelt darin Reportagen, die ihn bei seiner Arbeit zu Schauplätzen des Klimawandels führten, und verknüpft sie mit einer Reise in und durch seine Heimatstadt Baunatal (Hessen). Im Rahmen des Festivals „erLesen!“ kommt er am 12. Mai nach Saarbrücken. Wir haben mit ihm gesprochen.