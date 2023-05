Buch „Endzeitreise“ beim Festival „erLesen!“ „Es ist nicht sinnvoll, cool zu bleiben, wenn es dafür keinen Grund gibt“

THEIS Ich habe mir Mühe gegeben, auch konstruktive Ansätze aufzugreifen, beispielsweise das Kapitel über die Stadt Tübingen, die versucht, klimaneutral zu werden. Wenn man versteht, was im Kleinen passieren muss, erkennt man auch, was im Großen, auf globaler Ebene nötig ist. Gleichzeitig ist es natürlich bezeichnend, wie schwer sich eine der reichsten Städte in einem der reichsten Länder der Welt damit tut. Wie realistisch ist der Kampf gegen die Klimakrise dann global? Ein anderer konstruktiver Ansatz zeigt wiederum, dass der Kampf sich lohnt: Die Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier sind Stand jetzt ja tatsächlich gerettet worden. In all diesen Geschichten gibt es Menschen, die über sich hinauswachsen und irgendwie sinnhaft handeln in dieser Krise. Das gibt Hoffnung. Aber: Ich habe im Buch auch versucht, den „Worst Case“ mitzudenken. Es gab viele Zivilisationen, die untergegangen sind, und davor sind auch wir nicht gefeit. Ich glaube, es ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Statt immer so zu tun, als sei alles in Ordnung, müssen wir aufwachen und konsequent handeln, um zu retten, was zu retten ist. Ich bin dagegen, immer ein zwanghaft positives Bild zu zeichnen – das ist einfach nicht die Wahrheit.