Am 15. September Fridays for Future ruft zum Klimastreik in Saarbrücken auf

Auch die saarländischen Ortsgruppen – neben FFF auch Students und Parents for Future – planen eine Kundgebung mit anschließender Demonstration: Los gehen soll es um 13 Uhr auf dem Saarbrücker Landwehrplatz mit Redebeiträgen, anschließend führt der Demo-Zug über die Bleichstraße in die Schillerstraße, vorbei am Tblisser Platz zum Rathaus, zurück über die Wilhelm-Heinrich-Brücke bis in die Heuduckstraße. Dort findet zeitgleich der Saarbrücker „Parking Day“ statt: Bei diesem Aktionstag wird der öffentliche Straßenraum kurzfristig gesperrt und umgewidmet, um darauf hinzuweisen, wie viel Raum parkende Autos in den Städten einnehmen. Laut Stadtverwaltung wird Bürgermeister Uwe Conradt (CDU) gegen 15.30 Uhr vor Ort sein, um mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen.