Klima-Kolumne Grad-Wanderung Wer das Klima nicht schützt, zerstört die Wirtschaft gleich mit

Meinung · Die Flutkatastrophe hat im Saarland Millionenschäden verursacht. Wer beim Klimaschutz immer nur die Wirtschaft schonen will, nimmt solche Kosten billigend in Kauf, findet SZ-Reporterin Aline Pabst – bis am Ende auch die Wirtschaft vor der Physik kapitulieren muss.

23.05.2024 , 20:59 Uhr

Autos, die im Hochwasser absaufen, werden noch das geringste Problem sein, wenn die Klimakrise weiter eskaliert. Foto: Aline Pabst