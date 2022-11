Debatte um Klimaschutz-Proteste : Nein, die Klima-Proteste sind nicht zu radikal

Meinung Tomatensuppe auf Gemälde, Straßenblockaden – für manche Aktionen müssen Klima-Aktivisten heftige Kritik einstecken. Sind sie dennoch berechtigt oder gar schädlich? Die Meinungen darüber sind auch in der SZ-Redaktion gespalten.

So lautet jedenfalls das einhellige Urteil der Gegner der Aktivisten in den sozialen Netzwerken. Aber ist das wirklich so? Verstehen Sie mich nicht falsch: Der Fall ist ohne Frage furchtbar. Und doch . . . viele Beiträge erwecken den Eindruck, dass es den Verfassern weniger um das Opfer, sondern eher um dessen Instrumentalisierung geht. Die arme Frau wurde von einem Betonmischfahrzeug überrollt – wieso wird das nicht skandalisiert? Im Jahr 2021 starb auf deutschen Straßen im Schnitt jeden Tag ein Radfahrer, 372 insgesamt – warum ist das nur dann ein Thema, wenn Klima-Aktivisten vermeintlich die Schuld daran tragen? Oft geäußert von denselben Personen, die sich gegen jede Verbesserung der Radinfrastruktur sperren? Und was ist mit den Autofahrern, die offenbar erst dann Platz für die Einsatzkräfte machten, als diese anrückten, obwohl die Straßenverkehrsordnung ganz klar etwas anderes vorschreibt?