Debatte um Klimaschutz-Proteste : Ja, die Klima-Proteste sind zu radikal

Dirk Ley Foto: SZ/Lorenz, Robby

Meinung Tomatensuppe auf Gemälde, Straßenblockaden – für manche Aktionen müssen Klima-Aktivisten heftige Kritik einstecken. Sind sie dennoch berechtigt oder gar schädlich? Die Meinungen darüber sind auch in der SZ-Redaktion gespalten.

Die Klimaaktivisten von „Just Stop Oil“ sowie der Letzten Generation sind in diesen Tagen in aller Munde. Zuerst nahm „Just Stop Oil“ in der National Gallery in London ein Gemälde von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe ins Visier. Wenige Tage später schleuderten Aktivisten der Letzten Generation im Museum Barberini in Potsdam Kartoffelbrei auf ein Bild von Claude Monet.

Die Letzte Generation blieb auch danach in den Schlagzeilen. So blockierten ihre Mitglieder Autobahnen und Straßen in ganz Deutschland – in einem Fall mit tragischen Folgen. So sorgte offenbar eine Blockade der Stadtautobahn A100 in Berlin dafür, dass die Feuerwehr verspätet bei einem Unfallopfer eintraf. Bei der Radfahrerin ist inzwischen ein Hirntod festgestellt worden.

Dass solche spektakuläre Aktionen für Aufsehen sorgen, bestreite ich nicht. Fragt sich nur, ob die Aktivisten ihrer eigenen Sache damit nicht einen Bärendienst erwiesen haben. Ich würde nämlich davon ausgehen, dass sich ein Kunstliebhaber darüber im Klaren ist, dass es im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel schon längst fünf nach zwölf ist. Hier handelt es sich um potenzielle Verbündete, die der eigenen Sache grundsätzlich zugänglich sind.

Ob Vandalismus in Kunstmuseen in dieser Situation eine vertrauensbildende Maßnahme ist, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Ja, ich weiß, die Bilder waren durch Glasscheiben geschützt und haben letztlich keinen Schaden genommen. Aber schon alleine die Außenwirkung von diesen Aktionen ist katastrophal und könnte wohlwollende Menschen abschrecken.

In einer solchen Situation, in der die Öffentlichkeit ohnehin schon mit Argusaugen die Aktivitäten beobachtet, dann auch noch eine Straßenblockade mit schlimmen Folgen zu verursachen, ist dann natürlich ein Super-Gau für das eigene Image. So verliert man nach dem Kunstliebhaber auch noch den Normalbürger für die eigene Sache. Und dann bleiben nicht mehr viele Verbündete übrig.