Nach 63 Jahren wieder im Saarland Deutscher Naturschutztag lockt Experten aus ganz Deutschland an die Saar

Spannend wird es dann am Mittwoch, 25. September: Zu Beginn soll die „Saarbrücker Erklärung“ präsentiert werden. Diese wird laut Veranstaltern „gemeinsam mit Teilnehmenden des DNT als Appell an politische und administrative Repräsentanten, gesellschaftspolitische Gruppen sowie Akteure der Zivilgesellschaft erstellt, gemeinsam von allen Veranstaltern in der Eröffnungsveranstaltung der Politik übergeben und im Anschluss veröffentlicht“. Mitwirken darf jeder, der am Kongress teilnimmt: Mit der Anmeldebestätigung werde ein Link verschickt, über den Teilnehmer Anregungen einreichen können.