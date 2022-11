Zwischenfazit von der COP : Weltklimakonferenz: Wie ein Saar-Experte in Ägypten die Weltpolitik erlebt

Demonstranten fordern Entschädigungszahlungen für ärmere Länder. Foto: AP/Peter Dejong

Exklusiv Saarbrücken/Sharm el Sheikh Am vergangenen Sonntag hat die 27. Weltklimakonferenz (COP) in Ägypten begonnen. Mit dabei ist Maximilian Jungmann, Politikwissenschaftler aus Fischbach. Was er vor Ort erlebt und ob er noch Hoffnung auf einen Durchbruch hat.