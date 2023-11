Kolumne Grad-Wanderung Christian Lindner stellt ohne Not den Kohleausstieg 2030 in Frage

Gerade in Zeiten wie diesen müssten Politiker eigentlich danach lechzen, auch mal gute Nachrichten verkünden zu können. Nicht so Christian Lindner (FDP). Der stellte vergangenen Dienstag im Gespräch mit dem „Kölner Stadtanzeiger“ den Kohleausstieg 2030 in Frage. Was den Bundesfinanzminister dazu wohl bewogen hat – ausgerechnet jetzt, wenn die Fakten doch eine andere Sprache sprechen? Man kann nur spekulieren. Liegt es vielleicht an den jüngsten Landtagswahlen in Hessen und Bayern, bei denen die FDP desaströs abschnitt? Will er von der ausdauernden Kritik an seinem diktierten Sparkurs ablenken, die in den vergangenen Tagen wieder hochkochte? Oder – und das wäre die schlimmste Variante – geht er der unterkomplexen Behauptung auf dem Leim, dass die Strompreise in den Keller fallen, wenn nur genug Kraftwerke am Netz sind?