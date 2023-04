Kolumne Grad-Wanderung Deutscher Atomausstieg: Populisten kurz vor der Kernschmelze

Atomkraft ist einfach brandgefährlich. Auch, wenn Deutschland vor größeren Störfällen Gott sei Dank verschont geblieben ist, lässt irgendetwas an dieser Art der Stromerzeugung Menschen völlig durchdrehen. Was da an populistischen Keulen ausgepackt wird – vor allem gegen die Grünen, die den Atomausstieg angeblich gegen jede Vernunft durchgepeitscht haben!