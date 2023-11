Nahostkonflikt Nach Antisemitismus-Vorwürfen – Fridays For Future Saar distanziert sich von internationalem Account

Saarbrücken · „Fridays for Future“-Gründerin Greta Thunberg sorgte nach den terroristischen Anschlägen der Hamas mit fragwürdigen Positionen zum Israel für Empörung. Das bringt auch die Aktivisten im Saarland in Erklärungsnot. Die äußerten sich jetzt in einem Statement.

02.11.2023, 19:11 Uhr

Die „Fridays for Future“-Demos mobilisierten in den vergangenen Jahren auch in Saarbrücken tausende Menschen. Nun steht die Bewegung wegen Aussagen einzelner Aktivisten zum Nahost-Konflikt im Kreuzfeuer der Kritik. Foto: BeckerBredel