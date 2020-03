Witze : Witze

Der Staatsanwalt in seinem Plädoyer: „Ich beantrage, den Angeklagten wegen einfachen Diebstahl ...“ – Der Angeklagte brüllt empört dazwischen: „Was heißt denn hier ‚einfacher Diebstahl‘, Sie Komiker?

Der Gefängniswärter kommt in die Zelle des Ausbrecherkönigs und schimpft: „Was soll denn das Riesenloch hier in der Wand?“ – „Das ist der Notausgang, falls mal der Schuppen brennt!“

Frau Brosl ist immer schrecklich zerstreut. Sie kommt in Opa Kreckls Kramladen und sagt: „Geben Sie mir bitte ein... ein Dings... ein, ja, was wollte ich denn eigentlich? Ach, wissen Sie was Herr Kreckls, geben Sie mir einfach irgendetwas Ähnliches.“