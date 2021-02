Geschichte : Warum Opa die Straße fegen muss

Max und sein Großvater spielen jedes Wochenende Mensch ärgere dich nicht. Der Verlierer kehrt den Bürgersteig vorm Haus.

„Und eins und zwei und drei und vier und schon geht es hinaus mit dir.“ Opa rückt seine rote Spielfigur vier Felder weiter und schubst Robins gelbe Figur mit Schwung vom Spielbrett. Nun stehen wieder alle gelben Figuren draußen vor dem Feld. Wie dumm aber auch! „Schon wieder!“ Robin ist sauer. Zum vierzehnten Mal nun hat ihn Opa aus dem Spiel gekegelt. Und jedes Mal hat er dabei in die Hände geklatscht und so sehr gelacht, dass er sich die Lachtränen aus den Augenwinkeln wischen muss. Robin kann nicht lachen. Es ist fast so etwas wie eine Strafe, mit Opa zu spielen. „Doofes Spiel!“, schimpft er.

Auch heute haben Robin und Opa – wie jeden Samstag nach dem Mittagessen – miteinander gewettet. Wer dieses Spiel verliert, muss den Bürgersteig kehren. Und wieder einmal sieht es ganz danach aus, als würde Robin nachher die lästige Arbeit machen. Er hasst das wöchentliche Kehren. Es ist spießig und nur ‚wegen der Nachbarn‘, wie Oma immer betont. „Ich will nicht Straße kehren. Ich will gewinnen“, knurrt er. Robin schnappt sich den Würfel, pustet dreimal und sagt: „Ich will eine Sechs! Ich will jetzt eine Sechs!“ Und er würfelt endlich eine Sechs. Und noch eine und noch eine. Der Beginn einer Glückssträhne!