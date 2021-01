Geschichte : Der Teddybär will das Chaos nicht mehr sehen

Anna hat schon lange ihr Zimmer nicht mehr aufgeräumt. Die Mutter erteilt dem kleinen Mädchen mit einem Trick eine Lektion.

Mitten in diesem Durcheinander sitzt Brummel, Annas Schmusebär. „Räum endlich auf, Anna!“, sagt Mama. „Hier sieht es ja aus, als sei ein Sturm durchgefegt.“ Anna kichert. Das mit dem Sturm klingt witzig. Warum soll sie aufräumen? Hinterher wird doch alles wieder unordentlich sein. „Mir gefällt es hier”, erklärt sie ihrer Mutter. „Brummel mag mein Zimmer so am liebsten.”

„Brummel? Ach so!” Mama staunt. „Hat er dir das gesagt?” Anna nickt. „Brummel findet alles okay, so wie ich das mag.”

„Brummel spricht nur mit mir”, sagt Anna. „Na, ich glaube”, meint Mama, „du bindest mir einen Bären auf. Außerdem mögen Bären Unordnung nicht. Und ich auch nicht.” Sie fordert Anna auf, ihr Zimmer bis morgen aufzuräumen. „Aber gründlich! Haben wir uns verstanden?” Anna hat verstanden, aber genickt hat sie nicht. Und versprochen hat sie auch nichts und aufgeräumt hat sie erst recht nicht. Als sie am nächsten Tag nach Hause kommt, sieht ihr Zimmer anders aus als sonst. Irgendwie sieht es aufgeräumt auf, aber die Kommode ist zur Seite gerückt, und zwischen Bett und Kommode stapelt sich in der Ecke ein Riesenberg voller Puppen, Spielsachen, Stofftiere, Autos, Bilderbücher, Legobausteine, Kleider, Socken und Schuhe. Alles liegt durcheinander auf dem Berg. Nur ihr Schmusebär ist nicht da. „Wo ist Brummel?”, schreit Anna und durchwühlt voller Schreck den Müllberg. „Mama! Brummel ist verschwunden.”

„Stoffbären, die reden können, können alles”, sagt Mama. Anna schweigt. Das mit dem sprechenden Brummel gestern ist wohl doch keine so gute Idee gewesen. „Und wenn ich nun richtig aufräume, meinst du, Brummel würde dann auch wieder zurückkommen?”, fragt sie und sieht ihre Mutter, die Brummel bestimmt vor ihr versteckt hat, verschmitzt an. Mama hat Mühe, ernst zu bleiben. „Das werden wir sehen”, antwortet sie. „Was Bären so alles denken und tun, weiß schließlich keiner so genau, oder?”