Kinderuni : Ein Blick hinter die Kulissen der Kinderuni

Saarbrücken Die Corona-Krise hat auch die Kinderuni ganz schön gebeutelt. Deshalb ist sie vorübergehend ins Internet umgezogen. Dort könnt ihr die Vorlesungen finden.

Seit 15 Jahren gibt es die Kinderuni Saar. Viele Tausende Kinder haben in dieser Zeit erfahren, wie spannend Wissenschaft und Forschung sein können. Die Veranstaltungsreihe mit drei bis vier Terminen in jedem Semester wird von der Saarbrücker Zeitung sowie der Universität des Saarlandes gemeinsam organisiert. Zusammen sorgen die Beteiligten nicht nur dafür, dass die Vorlesungen ablaufen, sondern kümmern sich unter anderem um die vielen Dinge, die davor und danach zu tun sind.

Noch vor einem Jahr durften die Kinderstudenten zu den Vorlesungen in den Audimax, den größten Hörsaal der Saar-Uni, kommen. Bei jedem Termin stellte dort ein Professor sein Fachgebiet vor. Dabei wurden nicht nur Vorträge gehalten, sondern auch Bilder und Videos gezeigt. Oft gab es auch Live-Experimente, die junge Zuhörer erstaunten. Die Nachwuchsforscher konnten zudem „Campus-Luft“ schnuppern, um das Leben an der Universität kennenzulernen.

Die Premiere fand vor Kurzem in der Grundschule Auf der Lehn in Illingen statt. Die Biophysikerin Professor Franziska Lautenschläger erklärte den Kindern, wie sie und ihre Mitarbeiter Zellen mithilfe von Mikroskopen erforschen.

Im Vorfeld musste vieles organisiert werden, berichtet Stephanie Arth. Sie ist studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Didaktik an der Saar-Uni. Dort arbeitet sie im Kinderuni-Team mit. Unter anderem war sie in Kontakt mit den Professoren, die sich bereit erklärt hatten, in diesem Semester Vorlesungen für Kinder zu halten. „Die Kommunikation mit den Wissenschaftlern hat super geklappt“, erzählt die 30-Jährige. Die Saarländerin wird in diesem Jahr das Staatsexamen für das Lehramt an Grundschulen ablegen.