Geschichte : Die Waldbiene besucht Oma Klug

An einem sonnigen Wintertag stellte die Großmutter ihre duftenden Blumen ans Fenster und viele Insekten schauten vorbei.

Es war ein schöner Tag im späten Winter und die Sonne strahlte hell vom zartblauen Himmel auf das Land herab. Überall hin schickte sie ihre Strahlen. Auch Oma Klugs Küchenfenster tauchte sie in ein fröhliches Licht.

Die alte Dame freute sich. „Hallo, Frühling! Bist du schon da? Oh, wie sehr freut mich das! Ich liebe frühlingswarme Spätwintertage!“ Schnell öffnete sie das Fenster. „Sei willkommen, Frühling! Komm herein in die gute Stube!“