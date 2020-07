Linktipp : Die Deutschen lieben Schokolade

Bonn Schokolade gehört zu den beliebtesten Süßigkeiten in Deutschland. Fast zehn Kilo verputzt jeder Deutsche im Jahr. Am beliebtesten ist Vollmilchschokolade. Das hat fast die Hälfte der Menschen gesagt, die in einer Umfrage des Bundesverbandes der Süßwarenindustrie nach ihrer Lieblingssorte gefragt wurde.