Geschichte : Der kleine Bär rettet den Kartoffelzwerg

Ein kleines Männlein braucht Hilfe, um die kleinen Kartoffeln vor den Menschen zu retten.

„Grün ist doch auch ganz nett.“ Dem kleinen Bären wurden diese seltsamen Sorgen des Kartoffelzwerges ein wenig zu viel. „Es macht sie giftig und ungenießbar und …“ Der Zwerg konnte gar nicht mehr aufhören zu erklären. „Schon gut!“, brummte der kleine Bär. Er begann, die kleinen Kartoffelknollen einzusammeln und in seinen Korb zu legen. „Und nun?“, fragte er. „Nun müssen wir einen dunklen, warmen Platz zum Überwintern finden. Es liegen noch viele Kartoffelkinder auf dem Feld. Sie alle müssen wir heute noch einsammeln.“ Der kleine Bär stöhnte. „Heute? “, fragte er entsetzt. „Klar“, meinte der Kartoffelzwerg und lehnte sich zu einem Schläfchen an den kuscheligen Bärenhals. „Nun mach schon!“ Der kleine Bär stöhnte auf, dann trabte er los in den Wald zur Bärenhöhle. ‚Pilze zu sammeln, wäre weniger anstrengend gewesen’, dachte er. Und was würde Mama Bär zu diesen seltsamen Dingern, die der Zwerg Kartoffeln nannte, sagen? Schimpfen würde sie und „Du solltest Vorräte für den Winter sammeln, kleiner Bär“ sagen. „Kann man diese Kartoffeln wenigstens essen?“, fragte er den Zwerg vorsichtig. „Die großen schon. Doch die sind ja nicht mehr da“, erklärt das Männlein.