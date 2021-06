Kindeurni : Hinter den Kulissen der Kinderuni

Info

Während das Orga-Team der Kinderuni im Hintergrund tätig ist, stehen die Dozenten vor der Kamera und halten ihre Vorträge. Bei Elke Neu-Ruffing geht es um die Quantenphysik des Lichts. Die Forscherin erklärt, dass es Licht gibt, das so schwach ist, dass wir es gar nicht mehr mit den Augen sehen können.

Thomas John verdeutlicht, dass Quantenphysik auch in größeren Alltagsgeräten steckt. Wie in CD-Spielern in Form von Lasern, deren Funktionsweise der Forscher demonstriert.

Auch Christoph Becher greift in seinem Vortrag eine interessante Frage auf. Der Dozent will klären, ob der Mond auch dann da ist, wenn wir nicht hinschauen.

Wegen der Corona-Pandemie können die Vorträge der Kinderuni im Sommersemester nicht auf dem Campus gehalten werden. Stattdessen besuchen die Dozenten die Schüler in ihren Klassen und beantworten ihre Fragen. Nachdem Thomas John am Deutsch-Französischen-Gymnasium in Saarbrücken gewesen war, kommt Christoph Becher ins Homburger Saarpfalz-Gymnasium.

Die Videos der aktuellen Vorträge und von denen aus den vergangenen Semestern sind auf dem Youtube-Kanal der Kinderuni abrufbar.

www.kinderuni.saarland

