Geschichte : Der unheimliche Schulbusfahrer Egon Riese

Die älteren Kinder im Dorf haben den Erstklässlern Maja, Timo und Lutz Schauergeschichten vom Busfahrer erzählt.

Maja, Timo und Lutz wohnen in einem kleinen Walddorf auf dem Land. Das Dorf ist so klein, dass es hier nur Häuser, Bauernhöfe, eine Kirche, ein Gemeinschaftshaus und eine Kneipe, den Dorfkrug, gibt. Zum Einkaufen müssen die Bewohner in die Nachbardörfer fahren oder gleich ein paar Kilometer weiter in die Kleinstadt am Rande des großen Waldes. Aber die Einwohner haben sich daran gewöhnt.

Angstameisen tanzten in ihren Bäuchen und ihre Beine fühlen sich zittrig an, als sie am nächsten Morgen hinter den älteren Kindern in den Bus einsteigen. „Guten Morgen, die Herrschaften!“, begrüßt Egon die Kinder mit donnernder Riesenstimme. „Morgen“, rufen die Kinder und Maja sagt vorsichtig: „Guten Morgen, Herr Riese.“ Busfahrer Egon stutzt, dann lacht er ein lautes dröhnendes Lachen, das gar nicht schaurig, sondern sehr nett klingt. „Hahaha! Haben sie euch wieder ihr Schauermärchen vom fiesen Riesen erzählt, diese Teufelsgören? Das machen sie doch jedes Jahr wieder mit den Neuen.“ Er greift in seine Tasche und zieht drei bunte Bücher hervor. Die drückt er Maja, Timo und Lutz in die Hände. „Mein Geschenk für alle Neulinge. Ein Buch, das ich geschrieben habe.“ Er lachte wieder. „Und Riese heiße ich auch nicht. Ich sehe nur so aus. Gestatten, mein Name ist Klein. Egon Klein.“