Corona : Auch Katzen können sich mit Covid-19 infizieren

Leipzig Darauf müssen die Besitzer der Tiere im Fall einer Infektion besonders achten.

(byl) Über 14 Millionen Hauskatzen leben nach einer Untersuchung in Deutschland. Sie sind damit der Deutschen liebsten Haustiere vor den Hunden (über neun Millionen). Was müssen Katzenbesitzer beachten, sollten sie wegen eines Corona-Verdachts oder einer Covid-19-Infektion in Quarantäne gehen müssen? Ihnen raten Veterinärmediziner der Uni Leipzig, unbedingt Abstand zu ihren Tieren zu halten, denn Hauskatzen können sich beim Menschen mit Covid-19 anstecken, wenn sie engen Kontakt zu einer infizierten Person haben. Hauskatzen, so Professor Uwe Truyen, Direktor des Instituts für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen könnten sich außerdem auch untereinander infizieren. Eine Übertragung des Coronavirus von einer Katze auf einen Menschen sei dagegen bislang noch nicht bekannt geworden.