Mittelalterliche Abenteuer Zwischen Pest und Plünderern: „Farthest Frontier“

Die Jahreszeiten und Wetterbedingungen in „Farthest Frontier“ prägen den Überlebenskampf maßgeblich. Wenn im Winter die Seen zufrieren und die Felder brachliegen, müssen die Siedler von den Vorräten zehren, die sie im Sommer mühsam angelegt haben. Wer nicht genug Holz gesammelt hat, riskiert, dass die Bevölkerung in der klirrenden Kälte erkrankt oder gar erfriert. Plötzliche Stürme und unerwarteter Frost können die Ernte vernichten und den Boden erstarren lassen, sodass jede Entscheidung über Leben und Tod bestimmen kann.