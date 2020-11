Wissenskanäle auf Youtube : Kleine Lernhäppchen als Video

Wissensvideos auf Youtube erklären komplexe Themen, sodass auch Kinder diese verstehen. Foto: Getty Images/ iStockphoto/Prostock-Studio

Saarbrücken Lernen nebenbei – das geht. Auf Youtube gibt es unzählige spannende Wissensvideos zu entdecken.

Von Markus Renz

Lebenslanges Lernen, das klingt für viele nicht sehr verlockend. Eher nach großem Aufwand und mühsamer Eigeninitiative. Entspannt müsste man lernen, am besten mit einem eigenen Privatlehrer, der auf Abruf bereitsteht. Das Internet macht’s möglich. Die SZ-Internetredaktion hat sich auf die Suche nach spannenden Video-Wissensangeboten gemacht, mit denen sich auf Youtube auch nebenbei Bildung tanken lässt.

Imposante Schmöker ziehen Leser in ihre Welt, fesseln, lassen nicht mehr los. Ihre unzähligen Seiten können aber auch abschrecken oder langweilen. Der Kanal Sommers Weltliteratur to go verknappt und „verständlicht“ Weltliteratur deshalb auf Kurzvideos. Verbildlicht werden die Videos mit Playmobil-Figuren. Ob Kafkas „Der Prozess“, Schillers „Die Räuber“ oder Kästners „Das doppelte Lottchen“: allesamt erzählt in rund zehn Minuten. Wer Gefallen an einem Werk findet, der kann es ja immer noch in voller Länge lesen.

Wissen im to-go-Format gibt’s auf dem Youtube-Kanal MrWissen2go. Neben Hintergründen und Analysen werden von Youtuber Mirko Drotschmann und Team auch hypothetische Fragen untersucht – etwa „Was wäre, wenn es die Sowjetunion noch geben würde?“. Kommentare gibt es beispielsweise zum Tempolimit auf Autobahnen.

Kurze Video-Antworten auf Fragen, die sich schon so mancher gestellt hat, liefert der Kanal Dinge Erklärt – Kurzgesagt. Die animierten Beiträge geben Antworten auf Fragen wie „Ist Bio wirklich besser?“ oder „Was verbirgt sich am tiefsten Punkt des Ozeans?“. Meistens in weniger als zehn Minuten.

Erklärungen ohne Unterlass liefert der Kanal explainity Erklärvideos. Etwa zur Weltgesundheitsorganisation in drei Minuten 28 Sekunden („WHO einfach erklärt“) oder zu Kryptowährungen in vier Minuten 47 Sekunden („Kryptowährung einfach erklärt“). In allen Videos wird das Thema mit grafischen Darstellungen bebildert und erklärt.

Schul- und Allgemeinwissen hat sich der Kanal Die Merkhilfe auf die Fahnen geschrieben. Wissen gibt es hier in kleinen Häppchen und nach Fach aufgeschlüsselt. Beispiele: „Glykolyse einfach erklärt“ oder „Französische Revolution – Ursachen und Gründe einfach erklärt“. Auch Vorgehensweisen für Schularbeiten werden dargestellt, zum Beispiel: „Wie schreibe ich einen Bericht?“. Auf den Partnerkanälen Die Merkhilfe Spanisch und Die Merkhilfe Wirtschaft gibt es zusätzliche Videos.

Während „Schrödingers Katze“ bereits durch die TV-Serie „The Big Bang Theory“ Bekanntheit erlangt hat, ist das sogenannte Fermi-Paradoxon wohl nur wenigen Menschen ein Begriff. Auf dem Kanal 100SekundenPhysik werden beide Phänomene in Kurzclips erklärt. Und gezeigt, was Physik jenseits des Schulunterrichts ausmacht, wo sie zu finden ist und welche Erklärungen sie geben kann – auch auf die Frage, warum bei einem Spiegelbild nur die linke und rechte Bildseite vertauscht erscheinen, nicht aber die obere und untere Bildhälfte.

Was passiert, wenn...? Die Frage, mit der aufregende Experimente ihren Lauf nehmen. Der Kanal RLScience zeigt und erklärt naturwissenschaftliche Experimente aus Chemie, Physik, Technik und Astronomie. Kuriose Beispiele: Man nehme eine Grafikkarte und jage 1 000 000 Volt hindurch. Oder: Man nehme eine 900 Grad Celsius heiße Eisenkugel und lege sie in kaltes Wasser. Oder man entdecke ein biegsames Metall namens Indium, das im Online-Handel bestellt werden kann.